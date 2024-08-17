В Варшаве прошел митинг украинских мигрантов, требующих выдать им паспорта

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В Варшаве прошла акция протеста украинских мигрантов, требующих у консульства своей страны выдать им паспорта.

Об этом сообщает «Страна.ua».

В акции приняли участие несколько десятков мужчин. Они принесли с собой плакаты с надписями «Мы не рабы, отдайте паспорт», «Стоп дискриминации украинских мужчин», «Паспорт – это право, а не привилегия».

К протестующим вышел украинский консул, который заявил, что права протестующих не нарушены и предложил решать существующие трудности «цивилизованным образом». Кроме того, мужчинам предложили возвращаться в Украину. В ответ они заявили, что в консульстве с них взяли деньги, но документы так и не выдали.