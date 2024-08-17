В Баку мужчина зарезал жену

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17 августа примерно в 15:00 в прокуратуру Сабунчинского района поступила информация об убийстве на территории района Джейран Рагимовой (1970 г.р.). По сообщению Генеральной прокуратуры, в ходе расследования подозрение пало на Гасанбалу Рагимова (1968 г.р.), мужа убитой. Установлено, что он умышленно убил ножом свою жену.

По факту в прокуратуре Сабунчинского района возбуждено уголовное дело по статье УК 120.1 (умышленное убийство), проводится расследование. Гасанбала Рагимов был задержан качестве подозреваемого и передан следствию.