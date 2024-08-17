Азербайджан будет представлен на крупнейшем в Европе телерадиовещательном форуме

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Азеркосмос представит нашу страну на крупнейшем в Европе 54-м телерадиовещательном форуме-выставке IBC 2024. Об этом сообщает Космическое агентство Азербайджана (Азеркосмос). Мероприятие пройдет c 13 по 16 сентября в городе Амстердам (Нидерланды).

Предложение продукта на IBC 2024 Амстердам будет включать 13 инновационных секторов, наполненных новейшими изобретениями мировой индустрии развлечений и медиатехнологий. Контент, представленный на торговой площадке, призван вдохновлять, связывать спрос и предложение и вовлекать лидеров отрасли в плодотворные дебаты.

IBC 2024 Амстердам включит в себя современное выставочное пространство и конференц-программу. Во время ярмарки пройдут живые выступления, продуктовые павильоны и конкурсы.

Специальные мероприятия, такие как программа Accelerator Media Innovation и Accelerator Kickstart Day, собирают вместе лидеров отрасли, например премию IBC Awards, чтобы отметить наиболее многообещающие предложения. Конференц-часть IBC 2024 включает экспертные лекции, презентации и дискуссии по важным отраслевым темам.

Отметим, что в 2017 году IBC отпраздновало 50-летие с момента первого открытия выставки. В прошлом году, IBC 2023 привлекла 43 065 участников из 170 стран. Более чем 1 250 экспонентов были представлены на мероприятии. Общее количество посетителей выросло на 16 процентов по сравнению с 2022 годом.