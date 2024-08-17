Секретные переговоры Украины и России в Катаре сорваны |
В азербайджанской армии прошли учения ПВО с участием комплексов С-300 |
Лесной пожар в Измире перекинулся на жилые дома (видео) |
США развернули на Ближнем Востоке войска и ждут нападения Ирана на Израиль |
Meta заблокировала связанную с Россией сеть, нацеленную на Азербайджан, Грузию и Армению |
Опасный вирус выявили и в Турции |
ВСУ готовились к наступлению в Британии за месяц до Курской операции |
Путин посетит Азербайджан с визитом 18-19 августа |
В Курской области началась путинская операция «Месть» |
Главное Общество

Азербайджан будет представлен на крупнейшем в Европе телерадиовещательном форуме

Азербайджан будет представлен на крупнейшем в Европе телерадиовещательном форуме

Азеркосмос представит нашу страну на крупнейшем в Европе 54-м телерадиовещательном форуме-выставке IBC 2024. Об этом сообщает Космическое агентство Азербайджана (Азеркосмос). Мероприятие пройдет c 13 по 16 сентября в городе Амстердам (Нидерланды).

Предложение продукта на IBC 2024 Амстердам будет включать 13 инновационных секторов, наполненных новейшими изобретениями мировой индустрии развлечений и медиатехнологий. Контент, представленный на торговой площадке, призван вдохновлять, связывать спрос и предложение и вовлекать лидеров отрасли в плодотворные дебаты.

IBC 2024 Амстердам включит в себя современное выставочное пространство и конференц-программу. Во время ярмарки пройдут живые выступления, продуктовые павильоны и конкурсы.

Специальные мероприятия, такие как программа Accelerator Media Innovation и Accelerator Kickstart Day, собирают вместе лидеров отрасли, например премию IBC Awards, чтобы отметить наиболее многообещающие предложения. Конференц-часть IBC 2024 включает экспертные лекции, презентации и дискуссии по важным отраслевым темам.

Отметим, что в 2017 году IBC отпраздновало 50-летие с момента первого открытия выставки. В прошлом году, IBC 2023 привлекла 43 065 участников из 170 стран. Более чем 1 250 экспонентов были представлены на мероприятии. Общее количество посетителей выросло на 16 процентов по сравнению с 2022 годом.

Теги:
Из этой рубрики
В Баку мужчина зарезал жену
Общество

В Баку мужчина зарезал жену

2024/08/17, 17:45
На освобожденных территориях Азербайджана обнаружены оружие и боеприпасы
Общество

На освобожденных территориях Азербайджана обнаружены оружие и боеприпасы

2024/08/17, 17:30
Азербайджан будет представлен на крупнейшем в Европе телерадиовещательном форуме
Общество

Азербайджан будет представлен на крупнейшем в Европе телерадиовещательном форуме

2024/08/17, 16:55
Восстановлена подача воды во все районы Баку
Общество

Восстановлена подача воды во все районы Баку

2024/08/17, 15:38
В Баку будет до 33 градусов
Общество

В Баку будет до 33 градусов

2024/08/17, 13:30
Водоснабжение всех районов Баку обещают полностью восстановить сегодня
Общество

Водоснабжение всех районов Баку обещают полностью восстановить сегодня

2024/08/17, 12:58
В МВД опровергают захват заложников в ТЦ "Сядяряк" (видео)
Общество

В МВД опровергают захват заложников в ТЦ «Сядяряк» (видео)

2024/08/16, 19:58
МККК отчитался о деятельности в Азербайджане за первую половину 2024 года
Общество

МККК отчитался о деятельности в Азербайджане за первую половину 2024 года

2024/08/16, 19:43
АЖД пустил дополнительный рейс в Агстафу
Общество

АЖД пустил дополнительный рейс в Агстафу

2024/08/16, 17:50