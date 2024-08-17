Иран и «Хезболлах» снизили боеготовность ракет на фоне переговоров о перемирии

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Иран и шиитское движение “Хезболлах” снизили уровень боеготовности ракетных подразделений на фоне переговоров в Дохе о прекращении огня в секторе Газа. Об этом в пятницу сообщила газета The New York Times.

По данным издания, израильские разведслужбы пришли к выводу, что “Хезболлах” и Иран понизили уровень боевой готовности своих ракетных подразделений. Отмечается, что Израиль считает возможным удар Ирана в более позднее время. Тем не менее, издание уточняет, что данные разведки постоянно обновляются, и ситуация может измениться.