МИД Украины опроверг сообщения якобы планируемых атаках на АЭС

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Министерство иностранных дел (МИД) Украины опровергло сообщения о предполагаемых планах Киева по использованию «грязных бомб» и по атакам на атомные электростанции (АЭС).

Как отметил спикер МИД Георгий Тихий, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет таких планов. «Официально опровергаем эти ложные сообщения. Украина не имеет ни намерений, ни возможности каких-либо подобных действий», — подчеркнул он.

Ранее военный корреспондент Марат Хайруллин заявил, что ВСУ готовят взрыв «грязной бомбы». Предполагается, что Киев спланировал удары по местам хранения отработавшего ядерного топлива АЭС — вероятно, во время попытки захода со стороны Глухова на Рыльск.