Meta заблокировала связанную с Россией сеть, нацеленную на Азербайджан, Грузию, и Армению |
Опасный вирус выявили и в Турции |
ВСУ готовились к наступлению в Британии за месяц до Курской операции |
Путин посетит Азербайджан с визитом 18-19 августа |
В Курской области началась путинская операция «Месть» |
Армения дала заднюю после недовольства России |
ВСУ показали редкие кадры первых часов прорыва в Курской области |
Новый вирус выявлен и в Пакистане |
ВСУ уничтожили очередную крупную колонну войск РФ в Курской области |
Главное Политика

Россия ценит поддержку КНДР

Россия ценит поддержку КНДР

Государственный визит президента России Владимира Путина в Пхеньян в июне открыл новые горизонты сотрудничества, в России ценят непоколебимую поддержку со стороны КНДР проведению «спецоперации» в Украине.

Об этом заявил директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев на приеме в диппредставительстве республики по случаю 79-й годовщины освобождения Кореи.

«Сотрудничество сегодня успешно и динамично развивается благодаря особому личному вниманию руководителей двух стран – президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына, – отметил дипломат. – Высшую степень взаимного доверия между двумя лидерами ознаменовал состоявшийся в июне этого года государственный визит президента России в Пхеньян, с особой наглядностью выявивший широкий горизонт возможностей для активизации двусторонних связей и разнопланового взаимодействия, в том числе в практических областях». По его словам, саммит увенчался подписанием Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, открывшем «новую главу в истории отношений наших государств».

«В условиях развязанной Западом гибридной войны против России невозможно переоценить незыблемую поддержку Пхеньяном специальной военной операции в Украине, – подчеркнул глава департамента МИД РФ. – Мы благодарны корейской стороне за непоколебимую солидарность с российским народом, публичное осуждение главных зачинщиков данного конфликта – США и их сателлитов».

Теги:
Из этой рубрики
Слуцкий: Азербайджан и Россия выступают за принципы построения многополярного мира
Политика

Слуцкий: Азербайджан и Россия выступают за принципы построения многополярного мира

2024/08/16, 21:01
Россия ценит поддержку КНДР
Политика

Россия ценит поддержку КНДР

2024/08/16, 20:18
Битва за стабильность: Алиев и его союзники против хаоса
Политика

Битва за стабильность: Алиев и его союзники против хаоса

2024/08/15, 23:50
В Грузии при расследовании войны 2008 года возьмут за основу доклад дипломата Тальявини
Политика

В Грузии при расследовании войны 2008 года возьмут за основу доклад дипломата Тальявини

2024/08/15, 19:07
Кто подпитывает перевороты в различных регионах мира?
Политика

Кто подпитывает перевороты в различных регионах мира?

2024/08/15, 10:00
Харрис может стать «убийцей Украины»
Политика

Харрис может стать «убийцей Украины»

2024/08/14, 22:22
Эрдоган провел встречу с Аббасом
Политика

Эрдоган провел встречу с Аббасом

2024/08/14, 21:11
Армянское лобби пытается оказать давление на Трампа из-за Азербайджана
Политика

Армянское лобби пытается оказать давление на Трампа из-за Азербайджана

2024/08/14, 19:36
Дипломатическая победа Еревана или буря в стакане: армянская эйфория на фоне нашумевшего интервью
Политика

Дипломатическая победа Еревана или буря в стакане: армянская эйфория на фоне нашумевшего интервью

2024/08/14, 15:19