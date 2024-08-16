Россия ценит поддержку КНДР

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Государственный визит президента России Владимира Путина в Пхеньян в июне открыл новые горизонты сотрудничества, в России ценят непоколебимую поддержку со стороны КНДР проведению «спецоперации» в Украине.

Об этом заявил директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев на приеме в диппредставительстве республики по случаю 79-й годовщины освобождения Кореи.

«Сотрудничество сегодня успешно и динамично развивается благодаря особому личному вниманию руководителей двух стран – президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына, – отметил дипломат. – Высшую степень взаимного доверия между двумя лидерами ознаменовал состоявшийся в июне этого года государственный визит президента России в Пхеньян, с особой наглядностью выявивший широкий горизонт возможностей для активизации двусторонних связей и разнопланового взаимодействия, в том числе в практических областях». По его словам, саммит увенчался подписанием Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, открывшем «новую главу в истории отношений наших государств».

«В условиях развязанной Западом гибридной войны против России невозможно переоценить незыблемую поддержку Пхеньяном специальной военной операции в Украине, – подчеркнул глава департамента МИД РФ. – Мы благодарны корейской стороне за непоколебимую солидарность с российским народом, публичное осуждение главных зачинщиков данного конфликта – США и их сателлитов».