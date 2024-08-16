Армянские топорные фейки: «ИГИЛ воюет за сионистов»

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Обращение к фейкам является довольно популярной мерой во время войн — как реальных, так и дипломатических. Фейки, особенно в последние десятилетия, стали одним из излюбленных видов оружия пропагандистов различных мастей. И, надо сказать, созданием их занимаются не только политтехнологи, но и почти каждый желающий, хоть немного знакомый с социальными сетями. Разница лишь в степени убедительности. Здесь либо всё сделано так, что, как говорится, «комар носа не подточит», либо настолько «топорно», что дилетантство их авторов начинает проявляться уже с первых строк или кадров.

В условиях, когда одна из сторон чувствует, что не в состоянии самостоятельно справиться с противником, зачастую на ум приходят различные «хитроумные» схемы из серии «кого бы завлечь на свою сторону». Ну, чтобы тот пролил за тебя свою кровь. И этим, надо сказать, частенько увлекаются наши горе-соседи.

Простой пример. О мнимом участии мифических «игиловцев» на стороне Азербайджана армяне впервые начали говорить еще в апреле 2016 года. Небезызвестные Маргарита Симоньян и Арам Габрелянов, чья смс-переписка была слита в интернет, оживленно обсуждали, как бы «присобачить» этих террористов к Азербайджану. Ну, цель была по-армянски примитивной: ИГИЛ — это, разумеется, зло, а раз это зло, то почему бы не настроить весь мир против Азербайджана (тем более в те апрельские дни 2016 года), ассоциировав эту страну с кровожадными бармалеями. Вот и стал раскручиваться этими двумя армянами нарратив о «присутствии» и даже «участии» игиловцев в Карабахе. Авось мир клюнет на эту дичь и проникнется симпатией к армянам, которые, понятное дело, сами не в состоянии справиться с ВС Азербайджана. А потому нужна была поддержка извне.

Не успели прогреметь первые залпы 44-дневной войны, как сюда был тут же командирован пропагандистский десант всё того же фейкмейкера Габрелянова (имён военкоров перечислять сейчас не будем), перед которым была поставлена задача найти в тёмной комнате чёрную кошку с чёрным игиловским флагом, даже когда всем было ясно, что её там нет. И принялись эти военкоры рвать все пикантные части тела для выполнения поставленной задачи шефа.

Однако не получилось ничего как с программой-минимум, так и с программой-максимум. Минимум, чего нужно было тогда добиться, — это состряпать фейковые пруфы. Ну, допустим, двух сирийских армян, артистично сыгравших на камеру роль «пленённых игиловцев», армянская сторона откуда-то раскопала. Делов-то! (Кстати, куда делись те двое якобы «задержанных» и «осужденных»? Не желает ли МККК навестить их?) Всевозможных потешных кадров, Бог знает где снятых и выданных якобы за «Карабах», тоже было приготовлено немало, и в распространении их по твиттерам и фейсбукам по сей день, не покладая ног, занимаются такие одиозные персонажи, как Луис Окампо, Линдси Снелл и прочие пустозвоны. Мало кому из них, бестолочей, приходит в голову, что ни один игиловец не стал бы воевать за шиитов, которых они считают злейшими врагами. Это матчасть!

Не получилось ничего и с программой-максимум — международную коалицию, которая пришла бы воевать на стороне Армении, сколотить, разумеется, тоже не удалось. А ведь как хорошо всё было задумано! Пей чай на диване, работай с фотошопом и читай, как мир воюет за армян в Карабахе. Но что-то пошло не так…

Впрочем, эти мифы о сирийцах помогли армянам в другом смысле — теперь им, что называется, «незападло» считать себя проигравшими в войне. Ведь на стороне Азербайджана воевали «сирийские террористы», хоть и ни разу не пойманные. А раз так, то это «не поражение», а «победа». Главное, чтобы азербайджанцы на поле боя оказались не одни. В общем, типично армянская ересь! Кстати, ловить игиловцев тоже не было необходимости. Зачем их ловить и показывать в эфире, если Сергей Нарышкин сказал, что «скорее всего они там есть». А раз сказал, то значит, есть, и пруфы лепить теперь без надобности.

Теперь же, когда миацум оказался окончательно похороненным, а на горизонте встал вопрос Зангезура и, вообще, устранения исторической несправедливости, допущенной в 1920 году, армяне решили зазвать на помощь иранцев. С международной коалицией в 2020 году не получилось, теперь решено попытаться убедить иранцев пролить за них свою кровь. Роль чёрной кошки в тёмной комнате решили теперь отвести «сионистам», которые «открыли» в Карабахе свои секретные базы, откуда «бьют» по Ирану. Да так «открыли», что никто их показать на карте Google Earth не может.

Даже невдомёк габреляновым и маргаритам, в какое смешное положение они себя ставят. Выходит, игиловцы воевали, чтобы передать Карабах сионистам, так ведь?

То, что фейки (грамотные) являются важным инструментом политики, ни для кого не секрет. Но грамотными можно назвать те фейки, суть которых всплывает на поверхность через 50-100 лет. Над их созданием работают целые исследовательские институты, эксперты, профессионалы. Но когда длинные уши становятся заметны с первых строк или кадров, то это уже не искусство, а клоунада. Ничем иным, кроме как клоунадой, суету армянских фейкмейкеров назвать невозможно.

Зухраб Дадашов