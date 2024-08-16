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Мужчина пытался сжечь себя во дворе офиса Salyan Oyl

Мужчина пытался сжечь себя во дворе офиса Salyan Oyl

Утром 16 августа оператор 5-го участка Нефтегазодобывающего участка №1 компании Salyan Oyl Limited Заур Айдынов предпринял попытку самосожжения во дворе офиса компании. В связи с этим инцидентом компания распространила заявление.

Согласно информации, 29 июля, будучи в отпуске, Заур Айдынов украл топливо у компании. 7 августа от Айдынова была получена объяснительная, в которой он признался в содеянном. Утром 16 августа Айдынов был приглашен в офис для получения комиссией дополнительных объяснений и информации. Во время встречи под предлогом того, что ему нужно поговорить по телефону, он вышел и попытался сжечь себя во дворе здания офиса. Попытка была пресечена сотрудниками компании, Айдынов госпитализирован в Ширванскую городскую больницу и находится под врачебным контролем.

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