Стала известна численность российских войск, переброшенных в Курскую область из Украины

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Кремль, вероятно, перебросил несколько подразделений численностью не менее 1000 военных, каждое с оккупированных территорий Украины, в Курскую область для сдерживания успешно развивающегося наступления украинской армии.

Об этом пишет CNN со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников США.

При этом РФ пока, скорее всего, отказывается перемещать под Курск более крупные и лучше подготовленные подразделения, которые сейчас находятся на захваченных территориях Украины, рассказывают собеседники.

В первую очередь, Кремль пытается укрепить оборону Курска солдатами-срочниками, проходившими службу в других российских регионах.

«Мы пока не видели существенных перемещений», – сказал один из источников, знакомый с данными американской разведки.

Собеседники на данный момент не могут ответить, связано ли это с тем, что россияне только начали перебрасывать войска, или у них просто нет сил для перемещения.

В свою очередь, WP пишет, что украинское наступление в России шире Курской области. Кремль не признает наземные боевые действия в Белгородской области, но местный губернатор объявил там чрезвычайное положение.