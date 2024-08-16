Спортсмены из Азербайджана и путешественники из Великобритании и США переплывут Каспий из Актау в Баку

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Два спортсмена из Азербайджана и путешественники из Великобритании и США решили за 30 дней переплыть Каспийское море.

Таким образом они планируют добраться из Актау в Баку, передают казахстанские СМИ.

Среди решившихся вплавь преодолеть Каспий 55-летний профессиональный путешественник из Великобритании Карл Бушби. В прошлом писатель последние 26 лет он путешествует. При этом кругосветку он совершает только пешком или вплавь, не пользуясь транспортом.

Путешественник планировал добраться до Азербайджана другим путем, однако выбрал путь именно через Казахстан. Азербайджанские власти, узнав о таком смелом намерении – пересечь море вплавь, решили поддержать Карла Бушби.

«Об этом путешествии узнал тренер сборной Азербайджана, он предложил мне принять участие, и я, естественно, согласился. А как можно было от такого отказаться?» – сказал 18-летний спортсмен из Азербайджана Абдуррахман Рустамов.

Еще одна участница команды – профессиональная путешественница Анжела Максвелл из США. И Анжела, и Карл – не профессиональные пловцы.

«У меня вообще нет опыта в плавании. Максимальная дистанция, которую я проплывал – 2 километра. Да, я пересекал реки, но море – впервые», – рассказывает Карл Бушби.

В команде путешественников также 16-летняя спортсменка из Азербайджана – Анастасия Баборикина. Она – мастер спорта по плаванию , только на короткие спринтеровские дистанции. По Каспию же им предстоит переплыть 300 километров. В день путешественники планируют проплывать в среднем по 10 км.

«Все будет зависеть от погодных условий. Возможно, будем проплывать и больше – по 12-15 километров», – сказал Карл Бушби.

По плану путешественники должны успеть приплыть в Баку к началу соревнований «Формула-1». Сопровождение полностью обеспечивается азербайджанской стороной. Сопровождать плывущих будет военный корабль и два обычных судна. Путешественники отмечают – штормы им не страшны, так как поддержка и экипировка у них отличные.

По плану каждый день в 8 утра будет подъем, затем завтрак и в 9 утра – начало заплыва. И так на протяжении месяца.

«До обеда проплывать в среднем 5 километров, отдыхать, и после обеда еще пять. Это мой первый опыт на такую длинную дистанцию, ведь я спринтер на 150-300 метров», – сказала Анастасия Баборикина.

Сейчас все четверо интенсивно тренируются в Актау. Путешественники отмечают – рады, что заплыв происходит именно с территории Казахстана, где их так тепло встретили. Старт заплыва запланирован уже на эту пятницу, 16 августа.