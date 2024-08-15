Байден готов публично обвинить Нетаньяху в провале переговоров

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Президент США Джо Байден готов возложить вину на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если тот откажется от переговоров о возвращении заложников и прекращении огня в секторе Газа, сообщает Haaretz.

Администрация Байдена может предложить Израилю и ХАМАСу предложение без возможности дальнейших переговоров. В случае отказа со стороны Нетаньяху, Байден впервые публично обвинит его в провале диалога.

Вашингтон также рассматривает меры против радикальных правых в израильском правительстве, включая министров Итамара Бен-Гвира и Безалеля Смотрича, которые выступают против сделки с ХАМАС.