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Германия выдала ордер на арест Владимира З. по подозрению в подрыве «Северных потоков»

Германия выдала ордер на арест Владимира З. по подозрению в подрыве «Северных потоков»

Германия выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира З., которого подозревают в причастности к подрывам газопроводов «Северный поток».

Об этом сообщают издания Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD, которые провели совместное расследование.

По версии следствия, всего подозреваются три украинских инструктора, которые могли прикрепить взрывчатку к российским газопроводам. Все трое уже покинули территорию Германии.

На яхте, где предположительно находилась команда подрывателей, было шесть человек: пятеро мужчин и одна женщина.

Владимир проживает в Польше и отрицает свою причастность к диверсии. Варшава, несмотря на выдачу ордера в июне, «не предприняла никаких действий», и теперь дело приобрело политический характер, поскольку в Польше строительство трубопровода считалось «грехом», а подозреваемый в диверсии мог бы быть воспринят как герой.

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