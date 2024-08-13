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Госдеп одобрил продажу Израилю истребителей F-15 на $18,82 млрд

Госдеп одобрил продажу Израилю истребителей F-15 на $18,82 млрд

Госдепартамент одобрил возможную продажу Израилю истребителей F-15 и сопутствующего оборудования на $18,82 млрд.

Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны, передает ТАСС.

Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как следует из документа, Израиль ранее направил США запрос на покупку 50 новых многоцелевых истребителей F-15IA, комплектов для модификации имеющихся у него истребителей F-15I, а также двигателей, радаров, пусковых установок и другого оборудования. Ожидается, что поставки самолетов и оборудования в рамках одобренной сделки начнутся в 2029 году. В Пентагоне утверждают, что продажа Израилю истребителей «не нарушит базовый баланс военных сил в регионе».

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