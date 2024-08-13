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Беларусь перебросила ракетные расчеты в Россию

Беларусь перебросила ракетные расчеты в Россию

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВС Беларуси отправляются на полигон в Россию для отработки вопросов боевого применения. Об этом в Telegram-канале сообщило минобороны республики.

«Расчеты подразделений ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Республики Беларусь убывают на полигон Российской Федерации для отработки вопросов боевого применения», – говорится в тексте.

Как отметили в ведомстве, в процессе полевого выхода будет проведено контрольное занятие по управлению ракетными ударами с боевыми пусками из ракетных комплексов и РСЗО.

Напомним, вечером 9 августа около десятка БПЛА с территории Украины были зафиксированы в воздушном пространстве Беларуси.

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