«Атака фейков». Кто создает видимость «израильского военного присутствия» в Азербайджане?

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Экспертное сообщество Южного Кавказа и Ближнего Востока с понятным интересом продолжает обсуждать действительно сенсационную новость, которую передал телеканал «11КАН»: Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ввела запрет для своих военнослужащих на пребывание в Азербайджане и Грузии из-за угрозы со стороны Ирана. Согласно указаниям командования ЦАХАЛ, израильтяне, находящиеся в этих двух странах Южного Кавказа, должны незамедлительно вернуться в Израиль. Подчеркивается, что Грузия и Азербайджан расположены в непосредственной близости к Ирану, что в этих странах проживает значительное число иранцев, а Азербайджан также имеет общую границу с ИРИ. Казалось бы, на фоне всеобщего ожидания «большой войны» между Израилем и Ираном, всё более чем логично. Но вот в чем дело.

В Азербайджане сообщение «11КАН» прокомментировало агентство развития медиа — с полным соблюдением «весовых категорий». В агентстве напомнили, что на территории Азербайджана нет никаких иностранных, в том числе израильских, военных контингентов, и посоветовали в таких вопросах соблюдать стандарты журналистики и пользоваться информацией только из официальных и проверенных источников. То есть, по сути, не заниматься фейкометством.

На противоречия и нестыковки обращают внимание не только в Азербайджане, но и в самом Израиле. Сногсшибательная новость появилась исключительно на сайте телеканала и в личных аккаунтах в соцсетях одного из обозревателей этого канала, но на официальном сайте ЦАХАЛ её нет. Что уже странно. В ответ на прямые вопросы журналистов командование израильских вооруженных сил отделалось расплывчатым ответом: «ЦАХАЛ постоянно проводит оценку ситуации, обновляя информацию о странах, в которые разрешен въезд военнослужащим ЦАХАЛа». Можно догадаться, что уехать из Азербайджана и Грузии советуют действующим военнослужащим и резервистам, которые в данный момент не на службе и могут отправиться за рубеж как туристы. Но если в Грузии и Азербайджане неспокойно, если там может грозить опасность, то почему нет предупреждения МИДа в адрес обычных граждан Израиля? Ещё одна странность: почему нет предупреждения по поводу Армении, у которой тоже есть граница с Ираном? И где, добавлю от себя, спецслужбы Ирана следили за «агентами ЦРУ»? Соглашения о сотрудничестве спецслужб между Ираном и Арменией были заключены ещё в девяностые – нулевые годы. Но по её поводу почему-то никто никого не предупреждает. Словом, странностей в этой новости слишком много, чтобы не задать вопрос: а не фейк ли это?

И, наконец, самое примечательное. Эта «сенсация» телеканала «11КАН» появилась вскоре после того, как свою сенсацию распространил британский ресурс The Telegraph: якобы новый президент Ирана Масуд Пезешкиан, этнический азербайджанец, уговаривает духовного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, тоже, кстати говоря, этнического азербайджанца, не атаковать Израиль, а нанести удар по «израильским объектам» в других странах, в том числе в Азербайджане. Притом что ранее первыми угрозы в адрес Азербайджана высказывали иранские СМИ, связанные с «Корпусом стражей исламской революции», но никак не британские газеты. А тогда уже не получится не спросить: что вообще происходит?

Это случайные утечки, которые появляются на фоне общего роста напряженности между Ираном и Израилем, или у аудитории планомерно формируют впечатление, будто бы на территории Азербайджана есть некие «израильские военные объекты», там находятся военнослужащие ЦАХАЛа и т.д.? Кому и зачем могут понадобиться такие фейки, можно догадаться. Кому-то не нравятся конструктивные связи Азербайджана с Израилем, кто-то хочет вбить клин в отношения Азербайджана с другими странами, где сильны антиизраильские настроения… А речь ведь не только о «кухонных дискуссиях» — уже были нападения на офис SOCAR в Турции. Завтра под ударом могут оказаться посольства, коммерческие представительства, бизнес-объекты Азербайджана… И поэтому к подобным «атакам фейков» уж точно не стоит относиться с благодушием.

Отдел политики Minval.az