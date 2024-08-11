Задержан мужчина, забравшийся на Эйфелеву башню (обновлено, фото, видео)

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22:24 Полуголым экстремалом, который пытался забраться на Эйфелеву башню в Париже, оказался 33-летний альпинист из Британии. Об этом сообщает портал Actu17.

«Как рассказал источник, мужчина, который был без рубашки, — профессиональный альпинист с британским гражданством», — говорится в публикации.

По информации журналистов, британец был задержан и помещён под стражу. Ему вменяется создание угрозы жизни других людей. Мотивы поступка нарушителя остаются неизвестными

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19:45 Полиция задержала мужчину, который карабкался по стальным конструкциям Эйфелевой башни. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, «мужчина задержан за опасное поведение». Нарушитель спокойствия был обнаружен, когда находился между первым и вторым этажами башни, мотивы его поведения устанавливаются. На время задержания Эйфелева башня была оцеплена силами полиции.

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19:22 За несколько часов до церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже неизвестный мужчина забрался на Эйфелеву башню, из-за этого идет эвакуация с территории достопримечательности, пишет Bild.

Мужчину заметили поднимающимся на 330-метровую башню днем 11 августа. По данным издания, в этот момент он находился прямо над олимпийскими кольцами, которые установлены в районе первой смотровой площадки.