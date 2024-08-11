Ушел из жизни экс-советник Путина

754 Просмотров

Ушел из жизни известный спортивный и общественный деятель, бывший советник президента РФ Владимира Путина по проблемам Северо-Кавказского региона Асламбек Аслаханов. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

«Не стало нашей легенды, он скончался сегодня утром, – сказал Елисеев. – Всю свою жизнь он посвятил служению родине, настоящий чеченец, патриот не на словах, а на деле. Всегда боролся с несправедливостью как в жизни, так и в спорте. Он многое сделал для того, чтобы самбо стало олимпийским видом спорта».

Аслаханову было 82 года, он являлся заслуженным мастером спорта по самбо, мастером спорта СССР по спортивной борьбе и дзюдо, профессором, доктором юридических наук. Турнир по самбо на призы Аслаханова входил в число этапов Кубка мира. После ухода из большого спорта Аслаханов продолжал выступать на ветеранских соревнованиях, став многократным чемпионом мира по самбо.