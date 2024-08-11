Султанов тяжело пострадал при подрыве на мине в Шахбузе |
Джавад Зариф покинул пост вице-президента Ирана |
111 участников поминок отравились в Гяндже (обновлено, видео) |
Власти Турции могут заблокировать Telegram |
Пожар на рынке в Уджаре потушен, сгорели магазины и кафе (обновлено, фото, видео) |
20 человек отравились в ресторане в Гейгеле (обновлено) |
Глава парламента ТРСК ставит в пример отношения с Азербайджаном (фото) |
В командном зачете Олимпиады Азербайджан разделил с Хорватией 30-31 места |
Фонд Магомаева поможет сотням пострадавших при теракте в «Крокусе» |
Главное Мир

Ушел из жизни экс-советник Путина

Ушел из жизни экс-советник Путина

Ушел из жизни известный спортивный и общественный деятель, бывший советник президента РФ Владимира Путина по проблемам Северо-Кавказского региона Асламбек Аслаханов. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

«Не стало нашей легенды, он скончался сегодня утром, – сказал Елисеев. – Всю свою жизнь он посвятил служению родине, настоящий чеченец, патриот не на словах, а на деле. Всегда боролся с несправедливостью как в жизни, так и в спорте. Он многое сделал для того, чтобы самбо стало олимпийским видом спорта».

Аслаханову было 82 года, он являлся заслуженным мастером спорта по самбо, мастером спорта СССР по спортивной борьбе и дзюдо, профессором, доктором юридических наук. Турнир по самбо на призы Аслаханова входил в число этапов Кубка мира. После ухода из большого спорта Аслаханов продолжал выступать на ветеранских соревнованиях, став многократным чемпионом мира по самбо.

Теги:
Из этой рубрики
Джавад Зариф покинул пост вице-президента Ирана
Мир

Джавад Зариф покинул пост вице-президента Ирана

2024/08/11, 23:04
Задержан мужчина, забравшийся на Эйфелеву башню (обновлено, фото, видео)
Мир

Задержан мужчина, забравшийся на Эйфелеву башню (обновлено, фото, видео)

2024/08/11, 22:24
Кандидат в вице-президенты призвал выслать из США миллион нелегалов
Мир

Кандидат в вице-президенты призвал выслать из США миллион нелегалов

2024/08/11, 22:10
Власти Турции могут заблокировать Telegram
Мир

Власти Турции могут заблокировать Telegram

2024/08/11, 21:04
Галант пригрозил врагам Израиля "значительным ущербом"
Мир

Галант пригрозил врагам Израиля «значительным ущербом»

2024/08/11, 20:24
Иран закрыл воздушное пространство над Тегераном
Мир

Иран закрыл воздушное пространство над Тегераном

2024/08/11, 20:20
Ушел из жизни экс-советник Путина
Мир

Ушел из жизни экс-советник Путина

2024/08/11, 18:42
Кадыров велел подготовиться к принятию беженцев-курян в Чечне
Мир

Кадыров велел подготовиться к принятию беженцев-курян в Чечне

2024/08/11, 18:05
Трагическая гибель альпиниста при покорении Монблана
Мир

Трагическая гибель альпиниста при покорении Монблана

2024/08/11, 17:36