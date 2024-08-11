Экс-премьер Бангладеш винит США в своей отставке

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Бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина считает США причастными к ее отставке в связи с тем, что она в прошлом отказала Вашингтону предоставить бангладешский Остров Святого Мартина в Бенгальском заливе под американскую военную базу. Об этом со ссылкой на ее ближайшее окружение сообщила газета The Economic Times.

«Я могла бы остаться у власти, отказавшись от суверенитета Острова Святого Мартина и предоставив США контроль над Бенгальским заливом», – привело слова экс-премьера ее окружение.

По словам этих источников, Шейх Хасина заявила, что она ушла в отставку, «чтобы не быть свидетельницей роста числа жертв, к чему стремились радикалы». «Они хотели получить власть через жертвы студентов, но я не допустила этого, уйдя в отставку», – сказала Хасина, согласно близким ей людям. Она также призвала своих соотечественников не поддаваться на манипуляции радикалов.