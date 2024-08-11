КНДР снова запустила шары с мусором в сторону Южной Кореи

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КНДР снова запустила воздушные шары, предположительно с мусором, в сторону Республики Корея.

Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

«Есть вероятность, что с изменением направления ветра шары будут двигаться в сторону северных районов провинции Кёнгидо», – заявили в Комитете начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

Кёнгидо граничит с КНДР и Сеулом. Южнокорейские военные рекомендовали согражданам не приближаться к упавшим предметам и сообщать о них властям.

В прошлый раз КНДР запускала шары в сторону Южной Кореи 24 июля, указывает Yonhap.