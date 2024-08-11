Зеленский заявил о «вытеснении войны» на территорию России |
Лукашенко: Белорусам нужно привыкать к мыслям о другом президенте |
Борец Магомедхан Магомедов вышел в полуфинал Олимпиады |
Лукашенко: в Беларуси уничтожены воздушные цели с Украины, ВСУ продвинулись в Курской области |
Ирану снова померещились базы Израиля в Азербайджане. Пезешкиан призывает атаковать их? |
Смертоносный удар: Израиль атаковал школу в Газе, более 100 погибших (видео) |
Иран поставит России сотни баллистических ракет Fath-360, аналогов HIMARS |
Основатель The Pakistan Daily выделил 9 главных качеств Ильхама Алиева |
Алиев и Токаев выступили за укрепление оборонного сотрудничества |
Главное Мир

КНДР снова запустила шары с мусором в сторону Южной Кореи

КНДР снова запустила шары с мусором в сторону Южной Кореи

КНДР снова запустила воздушные шары, предположительно с мусором, в сторону Республики Корея.

Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

«Есть вероятность, что с изменением направления ветра шары будут двигаться в сторону северных районов провинции Кёнгидо», – заявили в Комитете начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

Кёнгидо граничит с КНДР и Сеулом. Южнокорейские военные рекомендовали согражданам не приближаться к упавшим предметам и сообщать о них властям.

В прошлый раз КНДР запускала шары в сторону Южной Кореи 24 июля, указывает Yonhap.

Теги:
Из этой рубрики
КНДР снова запустила шары с мусором в сторону Южной Кореи
Мир

КНДР снова запустила шары с мусором в сторону Южной Кореи

2024/08/11, 00:59
Беларусь пригрозила закрытием посольства Украины
Мир

Беларусь пригрозила закрытием посольства Украины

2024/08/11, 00:32
Трамп нецензурно высказывался о Харрис
Мир

Трамп нецензурно высказывался о Харрис

2024/08/10, 23:57
Эрдоган встретился с сыновьями убитого главы политбюро ХАМАС
Мир

Эрдоган встретился с сыновьями убитого главы политбюро ХАМАС

2024/08/10, 23:40
Куба осудила удар Израиля по школе в секторе Газа
Мир

Куба осудила удар Израиля по школе в секторе Газа

2024/08/10, 23:28
Турция решила разблокировать Instagram
Мир

Турция решила разблокировать Instagram

2024/08/10, 22:31
Зеленский заявил о "вытеснении войны" на территорию России
Мир

Зеленский заявил о «вытеснении войны» на территорию России

2024/08/10, 22:21
Дрон ВСУ взорвался перед автомобилем белгородского губернатора (видео)
Мир

Дрон ВСУ взорвался перед автомобилем белгородского губернатора (видео)

2024/08/10, 21:37
Алжир запросил заседание СБ ООН в связи с ударом Израиля по школе в Газе
Мир

Алжир запросил заседание СБ ООН в связи с ударом Израиля по школе в Газе

2024/08/10, 20:49