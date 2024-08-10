Лукашенко: Белорусам нужно привыкать к мыслям о другом президенте

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Гражданам Беларуси надо привыкать к мысли, что у них будет другой президент. Об этом лидер страны Александр Лукашенко заявил во время общения с жителями агрогородка Городище Шкловского района Могилевской области в ответ на просьбу одной из жительниц баллотироваться на предстоящих в 2025 году выборах главы государства.

«Я уже публично начинаю говорить всем вам: вы должны привыкать к тому, <…> что президент будет другой. Нет, я не говорю, что завтра я вас брошу, послезавтра и прочее. Но всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все вы», – приводит слова Лукашенко издание «СБ. Беларусь сегодня».

Белорусский лидер отметил, что при уходе с поста он должен оставить преемнику мирную и спокойную страну. «Вот уйду, где-нибудь в деревне буду жить с вами рядом, приеду, и вы будете вспоминать и благодарить, что хуже не стало», – сказал Лукашенко селянам.