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Ирану снова померещились базы Израиля в Азербайджане. Пезешкиан призывает атаковать их?

Ирану снова померещились базы Израиля в Азербайджане. Пезешкиан призывает атаковать их?

Масуд Пезешкиан, президент Ирана, пытается убедить КСИР отказаться от идеи прямого удара по Израилю в ответ на убийство в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании, сообщает британская газета The Daily Telegraph, ссылаясь на неназванные «источники».

По данным издания, КСИР настаивает на ударе по Тель-Авиву и другим израильским городам с целью атаковать военные базы. Пезешкиан, однако, якобы предлагает альтернативный план: ударить по «секретным базам еврейского государства» в Азербайджане (Баку неоднократно отвергал обвинения в наличии иностранных баз на своей территории – прим. «Минвала») и Курдистане, чтобы избежать эскалации.

По информации издания, Пезешкиан также предлагает «предупредить эти страны о предстоящем ударе».

The Daily Telegraph отмечает, что окончательное решение по ударам будет принимать верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

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