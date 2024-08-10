В России ускорилась естественная убыль населения

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Естественная убыль населения за первое полугодие 2024 года увеличилась на 18%, сообщает Росстат.

С января по июнь из жизни ушло 921,1 тысячи человек, что на 32,4 тысячи больше, чем за такой же период прошлого года. Рождаемость снизилась. В январе — июне 2024 года на свет появилось 599,6 тысячи детей, что на 17 тысяч меньше, чем за первое полугодие 2023 года.

Таким образом, естественная убыль населения составила 321 518 человек за полгода. В минувшем году показатель составлял 272 520 человек. За весь прошлый год убыль превысила полмиллиона человек.

Численность населения РФ на 1 июня 2024 года оценивалась на уровне 145,9 млн человек.