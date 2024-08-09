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США выделили Украине новый пакет вооружений

США выделили Украине новый пакет вооружений

Вашингтонская администрация выделила Украине новый пакет военной помощи на $125 млн, в него вошли боеприпасы.

Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Как он отметил, «США объявляют сегодня о новом пакете военной помощи Украине». «Он на $125 млн», – добавил Кирби.

Пентагон уточнил, что в пакет, в частности, войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW и Javelin.

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