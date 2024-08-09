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Впервые с 2010 года в Юте казнили преступника

Впервые с 2010 года в Юте казнили преступника

Житель американского штата Юта, убивший мать своей подруги, перерезав ей горло, был казнен с помощью смертельной инъекции рано утром в четверг – это была первая казнь в штате с 2010 года, сообщает ABC News.

48-летний Таберон Дэйв Хони был признан виновным в убийстве Клаудии Бенн при отягчающих обстоятельствах в июле 1998 года.

Хони было 22 года, когда он ворвался в дом Бенна в Сидар-Сити после целого дня пьянства и употребления наркотиков и  перерезал ей горло, нанеся нанес удары ножом в другие части тела.

Судья, приговоривший его к смертной казни, установил, что Хони совершил сексуальное насилие над одним из присутствовавших на тот момент в доме детей, что стало одним из отягчающих обстоятельств, использованных для вынесения этого решения. По данным Департамента исправительных учреждений штата Юта, последним приемом пищи Хони перед казнью были чизбургер, картофель фри и молочный коктейль. Перед казнью Хони провел вечер со своей семьей. Возле тюрьмы группа протестующих против смертной казни держала плакаты с надписями «Всякая жизнь драгоценна», молилась и пела. После десятилетий безуспешных апелляций ордер на казнь Хони был подписан в июне, несмотря на возражения защиты против запланированного применения смертельного препарата. В июле власти штата изменили порядок приведения приговора в исполнение, назначив только высокую дозу пентобарбитала — средства, подавляющего нервную систему, используемого для эвтаназии домашних животных.

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