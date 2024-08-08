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Том Круз может выступить на закрытии Олимпиады с опасным трюком

Том Круз может выступить на закрытии Олимпиады с опасным трюком

Голливудский актёр Том Круз может исполнить опасный трюк во время церемонии закрытия летних Олимпийских игр в Париже.

Круз с олимпийским флагом собирается спуститься на арену на верёвке с крыши стадиона «Стад де Франс», пишет Le Parisien.

Также актёра видели в Париже на съёмках, кадры из которой могут войти в ролик об Олимпиаде.

Отмечается, что момент с актёром станет символом передачи эстафеты Игр Лос-Анджелесу, где пройдут следующие летние соревнования.

Церемония закрытия Игр-2024 состоится 11 августа.

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