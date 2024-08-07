В ОИС при участии Азербайджана осудили расправу над Ханией

Главы МИД стран – участников Организации исламского сотрудничества (ОИС) возложили на Израиль ответственность за убийство в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом говорится в итоговом заявлении, принятом по итогам внеочередного заседания Совета министров иностранных дел ОИС.
Министры «решительно осудили убийство» Хании во время его пребывания в Тегеране и отметили, что Израиль «несет полную ответственность за это преступное нападение».
Нашу страну на мероприятии представлял заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев.