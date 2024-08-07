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Главное Общество

За махинации на грузинской границе арестованы азербайджанские таможенники

За махинации на грузинской границе арестованы азербайджанские таможенники

В связи с незаконными действиями отдельных лиц, совершивших преступления контрабанды, и должностных лиц, участвовавших в совершении этих преступлений, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре продолжается предварительное расследование по уголовному делу, поступившему из Государственного таможенного комитета.

Об этом говорится в совместном сообщении Генеральной прокуратуры и Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Следствием были выявлены обоснованные подозрения в том, что граждане Азербайджана – основатель Общества с ограниченной ответственностью Karvan 313 Тельман Ибрагимов, бывший заместитель директора указанного ООО Ариф Рзаев, бывший сотрудник таможни Тавакгуль Байрамов, Шахин Солтанов, гражданин Турецкой Республики Шенер Билги и другие в течение 2023-2024 годов переправили через таможенный пост Красный мост на территорию Грузии около 60 грузов, предназначенных для экспорта с территории страны транспортными средствами, а также ввозимых из Исламской Республики Иран в транзитном порядке, которые должны были быть задекларированы на основании таможенных документов и вывезены в другую страну по назначению, но были сняты с маршрута и заменены грузами драгоценных металлов.

В то же время, были выявлены обоснованные сомнения в том, что в обмен на создание условий для совершения указанных преступлений контрабанды, инспектор Бакинского главного таможенного управления Тураб Насиров, инспектор Сумгайытского таможенного управления Эльмир Мамедов получали взятки от указанных лиц различными способами, а экс-начальник Товузского таможенного управления Эльчин Шабанов и экс-начальник таможенного поста «Красный мост» Васиф Абыев допустили несоблюдение служебных обязанностей и пренебрежительно отнеслись к возникновению подобных противоправных обстоятельств, что привело к уклонению от уплаты в государственный бюджет таможенных платежей в сумме более 1,8 миллиона манатов.

На основании собранных предварительных доказательств были привлечены к следствию в качестве обвиняемых Эльмир Мамедов по ст. 311.3.4 УК (Получение взятки с применением угроз), Тураб Насыров – по ст. 311.2 (Получение взятки должностным лицом за незаконные действия), Васиф Абыев и Эльчин Шабанов – по ст. 314.2 (Халатность, повлекшая тяжкие последствия), Тельман Ибрагимов, Ариф Рзаев, Тавакгуль Байрамов, Шахин Солтанов и Шенер Билги – по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

В отношении Тураба Насирова, Эльмира Мамедова, Тельмана Ибрагимова, Арифа Рзаева, Ровшана Ибрагимова, Тавакгула Байрамова и Шахина Солтанова на основании судебного решения избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении Васифа Абыева и Эльчина Шабанова избрана мера пресечения в виде содержания под контролем полиции (основная) и отстранения от должности (дополнительная).

В настоящее время по делу продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление иных лиц, участвовавших в совершении указанных противоправных действий.

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