Алиев соболезнует в связи с кончиной муфтия Исмаила Бердиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтия Карачаево-Черкесской Республики Исмаила Бердиева. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В соболезновании говорится:
С глубоким прискорбием воспринял печальное известие о кончине Исмаила Алиевича Бердиева – председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтия Карачаево-Черкесской Республики.
Исмаил-хаджи был большим другом Азербайджана. Он внес весомый вклад в развитие дружественных и добрососедских отношений между Азербайджаном и Россией. За многолетнюю плодотворную деятельность в сфере укрепления дружественных связей между народами Азербайджана и России он был награжден государственным орденом Азербайджана «Достлуг».
Обширная духовная деятельность Исмаила-хаджи, посвященная продвижению веротерпимости и толерантности, углублению межрелигиозного и межцивилизационного диалога, снискала ему глубокое уважение не только в своей стране, но и за ее пределами.
Всегда с большой теплотой вспоминаю встречи и беседы с Исмаил-хаджи, особенно нашу последнюю встречу, состоявшуюся в мае этого года в Баку. Светлая память об Исмаиле Алиевиче навсегда останется в наших сердцах.
Выражаю искренние соболезнования и разделяю Вашу боль в связи с этой тяжелой утратой, скорблю вместе с Вами.
Аллах рахмет элесин!