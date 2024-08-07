Алиев соболезнует в связи с кончиной муфтия Исмаила Бердиева

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтия Карачаево-Черкесской Республики Исмаила Бердиева. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В соболезновании говорится:

С глубоким прискорбием воспринял печальное известие о кончине Исмаила Алиевича Бердиева – председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтия Карачаево-Черкесской Республики.

Исмаил-хаджи был большим другом Азербайджана. Он внес весомый вклад в развитие дружественных и добрососедских отношений между Азербайджаном и Россией. За многолетнюю плодотворную деятельность в сфере укрепления дружественных связей между народами Азербайджана и России он был награжден государственным орденом Азербайджана «Достлуг».

Обширная духовная деятельность Исмаила-хаджи, посвященная продвижению веротерпимости и толерантности, углублению межрелигиозного и межцивилизационного диалога, снискала ему глубокое уважение не только в своей стране, но и за ее пределами.

Всегда с большой теплотой вспоминаю встречи и беседы с Исмаил-хаджи, особенно нашу последнюю встречу, состоявшуюся в мае этого года в Баку. Светлая память об Исмаиле Алиевиче навсегда останется в наших сердцах.

Выражаю искренние соболезнования и разделяю Вашу боль в связи с этой тяжелой утратой, скорблю вместе с Вами.

Аллах рахмет элесин!