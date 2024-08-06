Нобелевский лауреат готов возглавить временное правительство Бангладеш

101 Просмотров

Лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус готов возглавить временное правительство Бангладеш.

«Я тронут доверием протестующих, которые хотят, чтобы я возглавил временное правительство. Я всегда дистанцировался от политики, но сегодня, если в Бангладеш необходимо действовать ради моей страны и ради мужества моего народа, то я это сделаю», – сказал он Agence France-Presse (AFP).

Юнус призвал организовать в Бангладеш свободные выборы. «Временное правительство – это только начало. Окончательное умиротворение наступит только после свободных выборов. Без выборов изменений не будет», – заявил Юнус.