Бои в Курской области продолжаются (обновлено, видео) |
Турция создаст собственный «Железный купол» с ИИ |
Госкомитет пресек в Баку продажу ребенка матерью |
Усубов обсудил с Шойгу вопросы безопасности на Южном Кавказе |
Зурабишвили планирует помиловать Саакашвили |
Россия помогает Ирану подготовиться к атаке на Израиль |
Олимпиада-2024: Стадник уступила в четвертьфинале, а Сулейманов вышел в полуфинал (обновлено, видео) |
Зеленский объявил о подготовке базы для окончания войны с Россией в этом году |
WSJ раскрыло планы Ирана по атаке на Израиль |
Главное Мир

Нобелевский лауреат готов возглавить временное правительство Бангладеш

Нобелевский лауреат готов возглавить временное правительство Бангладеш

Лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус готов возглавить временное правительство Бангладеш.

«Я тронут доверием протестующих, которые хотят, чтобы я возглавил временное правительство. Я всегда дистанцировался от политики, но сегодня, если в Бангладеш необходимо действовать ради моей страны и ради мужества моего народа, то я это сделаю», – сказал он Agence France-Presse (AFP).

Юнус призвал организовать в Бангладеш свободные выборы. «Временное правительство – это только начало. Окончательное умиротворение наступит только после свободных выборов. Без выборов изменений не будет», – заявил Юнус.

Теги:
Из этой рубрики
Насралла пригрозил ударом жителям Хайфы
Мир

Насралла пригрозил ударом жителям Хайфы

2024/08/06, 20:08
Нобелевский лауреат готов возглавить временное правительство Бангладеш
Мир

Нобелевский лауреат готов возглавить временное правительство Бангладеш

2024/08/06, 19:34
Дом и автопарк Хабиба арестовали за долги
Мир

Дом и автопарк Хабиба арестовали за долги

2024/08/06, 19:04
Путин не советовал Хаменеи обстреливать мирных израильтян
Мир

Путин не советовал Хаменеи обстреливать мирных израильтян

2024/08/06, 18:18
хания22-
Мир

В ХАМАС пока не выбрали преемника Хании (обновлено)

2024/08/06, 18:13
СМИ: к беспорядкам в Бангладеш может быть причастна спецслужба Пакистана
Мир

СМИ: к беспорядкам в Бангладеш может быть причастна спецслужба Пакистана

2024/08/06, 17:50
Харрис официально выдвинули кандидатом в президенты США
Мир

Харрис официально выдвинули кандидатом в президенты США

2024/08/06, 17:36
Камала Харрис определилась с кандидатом на пост вице-президента
Мир

Камала Харрис определилась с кандидатом на пост вице-президента

2024/08/06, 17:25
«Хезболла» ударила дронами по северу Израиля
Мир

«Хезболла» ударила дронами по северу Израиля

2024/08/06, 16:49