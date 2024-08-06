В ХАМАС определили преемника Исмаила Хании

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Политическое крыло ХАМАС возглавит Мухаммад Исмаил Дервиш, преемник Исмаила Хании. Информацию об этом распространил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на неназванные источники.

Источники сообщили, что Мухаммад Исмаил Дервиш, проживающий в Катаре, будет возглавлять политбюро ХАМАС до новых выборов.

Отметим, что Исмаил Хания, находившийся в Иране для участия в церемонии приведения к присяге нового президента страны Масуда Пезешкиана, погиб 31 июля в результате ракетного обстрела его резиденции в Тегеране.