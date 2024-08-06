Американская разведка пребывает в глубокой неопределенности по поводу Ирана

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Вашингтон приготовился к ожидаемому ответу Ирана на убийство одного из лидеров ХАМАС в Тегеране на прошлой неделе, однако на этот раз картина американской разведки гораздо более туманна, она пребывает в глубокой неопределенности относительно того, когда именно Иран предпримет действия и насколько далеко может зайти. Об этом сегодня сообщает CNN.

Согласно сообщению, администрация Джозефа Байдена торопит время, пытаясь не допустить скатывания ситуации в полномасштабную войну. Многочисленные официальные лица США в регионе и в Вашингтоне сообщили CNN, что США ожидают, что Иран в ближайшие дни — возможно, даже в течение следующих 24 часов — примет ответные меры против Израиля за убийство Исмаила Хании. Однако США с трудом могут предсказать, когда последует ответ и какую форму он примет, отчасти потому, что Иран уже перебросил часть военных сил и средств, необходимых для совершения крупной атаки на Израиль в апреле, что затрудняет для американской разведки прогнозирование его действий сейчас, по словам двух официальных лиц США.