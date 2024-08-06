Число погибших при пожаре в отеле в Бангладеш возросло до 24 человек

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В результате пожара в пятизвездочном отеле в Бангладеш число погибших возросло до 24, сообщают СМИ.

Отель Zabeer International, принадлежащий депутату парламента Шахину Чакладару, был подожжен толпой 5 августа около 23:30. Первоначально спасательная операция в отеле не проводилась. Через час после начала пожара вертолет ВВС спас нескольких постояльцев отеля. Поскольку пожар удалось частично взять под контроль, с разных этажей 14-этажного отеля стали выносить тела погибших.

В результате происшествия пострадали более 50 человек.

Напомним, на фоне протестов в Бангладеш премьер-министр Шейх Хасина подала в отставку и выехала в Индию. В ходе демонстраций погибло до 300 человек. Армия объявила, что взяла ситуацию под свой контроль и будет сформировано переходное правительство.