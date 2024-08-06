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Toyota покидает Олимпиаду разочарованной

Toyota покидает Олимпиаду разочарованной

Один из мировых лидеров автопроизводства – Toyota решил вывести свои миллионы из основного спонсорства Олимпийских игр, сославшись на недовольство эффективностью Международного олимпийского комитета (МОК) в поддержке спортсменов и популяризации спорта. Решение было принято после многочисленных сообщений о недовольстве Toyota использованием МОК спонсорских средств.

В 2015 году Toyota подписала спонсорское соглашение на сумму 835 миллионов долларов, которое охватывало четыре Олимпиады, начиная с зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Однако компания выразила недовольство тем, как МОК использует спонсорские средства, заявив, что они не используются эффективно для поддержки спортсменов и популяризации спорта.

Кроме того, Toyota выразила недовольство реакцией МОК во время пандемии COVID-19, когда компания решила не транслировать рекламу Олимпийских игр на японском телевидении из-за негативной реакции общественности на фоне продолжающейся пандемии.

Несмотря на отказ от участия в Олимпийских играх после Парижа, компания намерена сохранить спонсорство Международного паралимпийского комитета.

Такое развитие событий считается серьезным ударом для МОК, поскольку Toyota является одним из его главных спонсоров и, как ожидается, повлияет на более широкую стратегию спонсорства олимпийских мероприятий.

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