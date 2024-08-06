Поток мигрантов в Россию увеличился на 12 процентов

106 Просмотров

ФСБ РФ поделилось «радостной» новостью – в 2024 году поток мигрантов в РФ усилился почти на 12%, пишут Telegram-каналы.

Всего за полгода в Россию въехало 8 млн иностранцев, в лидерах оказались Узбекистан, Казахстан и Таджикистан. Причём количество мигрантов из последней страны упало на 8% – десятки тысяч понаехавших оттуда разворачивают на родину прямо на границе.

Между тем Sputnik-Таджикистан сообщает, что число граждан Таджикистана, выехавших в трудовую миграцию за пределы республики в первом полугодии 2024 года, сократилось. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда, миграции и занятости населения страны.

Отмечается, что количество таджикистанцев, желающих уехать подзаработать, стало меньше на 16%, по сравнению с тем же периодом прошлого года, и составило почти 393 тыс. человек.

«В первом полугодии 2024-го количество трудовых мигрантов, выехавших за границу, составило 392,8 тыс. человек, в аналогичный период 2023-го уехало свыше 467 тыс. человек», – подчеркнули в министерстве.