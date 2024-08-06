Европа увеличила закупки российского газа

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Европа резко увеличила закупки трубопроводного газа у России. Поставки по «Турецкому потоку» в январе – июле 2024 года выросли на 40,5% в годовом выражении до 9,26 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют данные Европейской сети операторов газотранспортных систем.

Заметный рост объемов экспорта наблюдался в июле. В прошлом месяце объем прокачки составил более 1,5 млрд куб. м, что на 29% превышает июньский результат. В годовом выражении прирост составил 9%, пишут «Ведомости».

Аналитики связывают это с серьезным увеличением спотовых цен на газ в ЕС и жаркой погодой.