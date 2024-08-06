WSJ раскрыло планы Ирана по атаке на Израиль

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Иран ведет подготовку к атаке по Израилю и может нанести удар в ближайшее время, сообщает во вторник The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Официальные лица США заявили, что с выходных стали замечать, как Иран перемещает ракетные установки и проводит военные учения, что может указывать на подготовку Тегерана к удару по Израилю в ближайшие дни», – информирует издание.

По мнению представителей администрации американского президента Джо Байдена, к действиям Ирана могут присоединиться «Хезболла» и другие военизированные формирования на Ближнем Востоке.