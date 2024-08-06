В Ираке ночью обстреляли американскую авиабазу российскими ракетами

В понедельник, 5 августа, на территории Ирака был нанесен ракетный удар по авиабазе, на которой находятся военные силы США и других стран.
Об этом сообщает Reuters.
По данным двух источников в иракских силах безопасности, авиабаза Айн аль-Асад на западе страны подверглась атаке двумя ракетами «Катюша».
Иракский источник в силовых структурах уточнил, что ракеты упали на территории базы.
В результате атаки по меньшей мере пятеро американских военнослужащих получили ранения. Один из них находится в тяжелом состоянии.
«Персонал базы оценивает нанесенный ущерб после нападения», — сообщил один из американских чиновников.
Агентство отмечает, что пока неясно, связана ли эта атака с угрозами Ирана отомстить за недавние убийства высокопоставленных членов группировок ХАМАС и «Хезболла».