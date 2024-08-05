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Премьер Бангладеш подала в отставку и сбежала в Индию

Премьер Бангладеш подала в отставку и сбежала в Индию

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку и покинула страну на фоне массовых протестов , в которых погибло более 300 человек.

СМИ сообщают, что Шейх Хасина и ее сестра вылетели в Индию на военном вертолете. Официального подтверждения нет.

В воскресенье в столице погибли не менее 95 человек, в том числе 14 полицейских. Протесты начались из-за системы квот на госдолжности, резервирующей до 30% мест для семей ветеранов войны за независимость. Протестующие требуют отставки Хасины, которая правит с 2009 года, из-за безработицы, коррупции и «диктаторских» методов.

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