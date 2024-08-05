Израиль: атака Ирана «неизбежна»

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Израильские власти в связи с возможностью скорой иранской атаки на Израиль впервые включили в список рассматриваемых сценариев действий превентивный удар по Ирану. Об этом сообщает Ynet со ссылкой на неназванных официальных лиц Израиля.

«В первый раз премьер Биньямин Нетаньяху и службы безопасности обсуждали возможный превентивный удар, при условии, что возможность для него будет, и что будут подробные разведданные о плане удара Ирана, как это случилось в апреле», – передает портал.

Кроме того, для реализации такого варианта нужно, чтобы и США располагали достаточной разведывательной информацией.

По данным Ynet, оценка израильской стороны состоит в том, что атака Ирана «неизбежна», и что Израиль сможет ее выдержать. Также власти полагают, что Иран, как и Израиль, не хочет разрастания конфликта. Однако израильские официальные лица полагают, что военный потенциал и Израиля, и США – «на пике своих возможностей».