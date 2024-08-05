Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной

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Власти Мали решили разорвать дипломатические отношения с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь правительства страны, полковник Абдулай Майга, передает AFP.

«С глубоким удивлением приняли к сведению подрывные высказывания, в которых Андрей Юсов, представитель украинской военной разведки, признал причастность Украины к трусливым, вероломным и варварским вооруженным террористическим группировкам, приведшим к гибели элементов силы обороны и безопасности Мали», – отметил Майга (цитата по France 24).

Власти Мали считают, что действия Украины нарушают суверенитет Мали и «представляют собой поддержку международного терроризма». Они намерены передать дело в компетентные судебные органы и принять меры «для предотвращения любой дестабилизации Мали со стороны африканских государств, в частности, со стороны украинских посольств, расположенных в субрегионе». Работников дипмиссий Украины Майга назвал «террористами, замаскированными под дипломатов».