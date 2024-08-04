Лидеры ХАМАС назначили Халида Машаля временным преемником Хании

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Руководство ХАМАС собралось в Дохе, чтобы выбрать временного преемника главы политбюро Исмаила Хании, убитого в Тегеране на прошлой неделе, пока не пройдут выборы на эту должность. Об этом сообщает катарское новостное издание “Аль-Хадат”.

Халед Машаль, который ранее уже занимал должность главы политбюро в течение многих лет, являлся основным кандидатом на его место. Однако, как сообщают источники, осведомленные о подковерной борьбе в ХАМАС, многие были против этой кандидатуры. Машаль находится в конфликте с Синваром и другими военными лидерами в Газе с 2014 года и в случае победы будет стремиться сохранить центр принятия решений организации за рубежом и уменьшить влияние Синвара.

Тем не менее, по данным информированных источников “Аль-Арабии”, лидеры группировки в итоге договорились о назначении Халеда Машаля главой политбюро ХАМАС на временный период до проведения новых выборов.

Машаль живет в Катаре, уточняет издание «Новости Израиля». Он имеет большой региональный и международный опыт и был избран главой ХАМАС за рубежом в 2021 году. До этого он был избран главой политбюро ХАМАС в 1996 году и занимал этот пост до 2017 года, после чего его сменил Исмаил Хания.

На место преемника Хании на постоянной основе претендуют три основных кандидата. Это Халед Машаль, Яхья Синвар, лидер ХАМАС в секторе Газа; и Захер аль-Джабарин, глава военного крыла ХАМАС в Иудее и Самарии, ведущий деятельность в Турции, и являющийся «финансовым мозгом» организации.

Все трое являются членами политбюро ХАМАС.

Яхья Синвар категорически против кандидатуры Машаля и предпочел бы, чтобы политбюро возглавил Халиль Аль-Хайя. Источники заявили, что по мнению Синвара, на этот пост нужен человек с хорошими отношениями с Ираном и Сирией.