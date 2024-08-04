Сильный пожар в Азове (обновлено, фото, видео)

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20:58 Пожар в Азове локализован на площади 5 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«Пожар в Азове локализован на площади 5 тыс. кв. м», — заявили представители министерства.

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20:02 В городе Азов в Ростовской области в воскресенье, 4 августа, вспыхнул сильный пожар. По данным МЧС, сначала загорелись мусор и покрышки, затем огонь перекинулся на склад.

«В Азове загорелись мусор и покрышки на открытой территории. Огонь перекинулся на склад. Общая площадь пожара составляет 5000 квадратных метров. На месте работают порядка 90 специалистов и 27 единиц техники», — отметили в ведомстве.

Пожар начался с возгорания травы, уже потом огонь перекинулся на покрышки и мусор, а затем — на склад автопокрышек, сообщает SHOT. Есть угроза, что огонь может распространиться на резервуары на расположенной рядом нефтебазе. Тем временем с места валит густой чёрный дым, который мешает водителям. В соцсетях появилось видео, снятое автомобилистом, который проезжает сквозь «шинный» пожар.

