В Турции произошел ощутимый подземный толчок

В Турции произошло землетрясение магнитудой 3,9.
Об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Согласно информации, землетрясение магнитудой 3,9 было зарегистрировано в провинции Болу в 7:31 по местному (8:31 по бак.вр.) времени. Эпицентр находился недалеко от населенного пункта Месджиджеле, очаг землетрясения располагался на глубине 6 километров.
Через несколько минут после этого около деревни Чукуррен был зафиксирован афтершок магнитудой 3,1.
Подземные толчки ощущались. Сведений о пострадавших и разрушениях нет.