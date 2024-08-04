«Хезболла» и Израиль нанесли удары друг по другу (фото, видео)

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В Армии обороны Израиля, сообщили, что атаковали ряд объектов «Хезболлы» и ликвидировали представителя террористической организации. В «Хезболле» заявили, что ответили десятками ракет.

Так, ЦАХАЛ заявил, что нанес удар по объектам террористов «Хезболлы» в районе Кфаркелы на юге Ливана, в том числе по объектам инфраструктуры и военным структурам.

«Ранее самолет ЦАХАЛа ликвидировал террориста «Хезболлы» в районе Дейр-Серьяна. Кроме того, артиллерия ЦАХАЛ нанесла удар по объектам террористической инфраструктуры в районе Одайсеха», – говорится в сообщении.

Тем временем в «Хезболле» заявили, что выпустили десятки ракет в направлении населенного пункта Бейт-Гилель на севере Израиля в ответ на обстрел юга Ливана.

