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В МИД Польши предложили Венгрии выйти из ЕС и НАТО и вступить в союз с Россией

В МИД Польши предложили Венгрии выйти из ЕС и НАТО и вступить в союз с Россией

На прошлой неделе Орбан назвал политику Запада по отношению к Москве «нерациональной», а саму Россию – «логичной и предсказуемой» страной

Венгрии стоит рассмотреть возможность выхода из Европейского союза и НАТО и создания союза с Россией, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский, передает Polska Agencja Prasowa.

Так дипломат отреагировал на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что политика ЕС и всего Запада по отношению к России «нерациональна», тогда как Россия является «логичной, спокойной и предсказуемой» страной, пишет РБК.

«Я действительно не понимаю, почему Венгрия хочет оставаться членом организаций, которые ей так не нравятся и которые, якобы, так плохо к ней относятся. Почему бы [Орбану] не создать союз с [президентом России Владимиром] Путиным и некоторыми авторитарными государствами такого типа», – заявил Бартошевский.

Вместе с тем, министр напомнил, что Польша, в отличие от Венгрии, «не ведет бизнес с Россией», а из-за политики Орбана его страна уже находится «на задворках международного сообщества».

Орбан последовательно выступает против действий Запада в отношении России из-за конфликта на Украине. В частности, в начале июля он посетил с «мирной миссией» Киев, Москву, Вашингтон и Пекин. Премьер Венгрии предлагал установить режим прекращения огня, что, по его мнению, ускорило бы переговоры об урегулировании конфликта. Украина и европейские лидеры раскритиковали визит Орбана в Россию, глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что у Будапешта нет мандата на контакты с Москвой от лица объединения (Венгрия с 1 июля председательствует в высшем политическом органе ЕС).

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