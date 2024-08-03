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Поножовщина в Сумгайыте

Поножовщина в Сумгайыте

В Сумгайыте 24-летний парень получил ножевые ранения. Инцидент произошел на улице Низами, информирует «Репорт».

Согласно информации, Парвиз Багиров, 2000 года рождения, во время спора со своим знакомым (личность устанавливается) получил четыре ножевых ранения в грудь.

На место инцидента были привлечены сотрудники полиции. Пострадавшего машиной скорой помощи доставили в Сумгайытский медцентр, где он был прооперирован. В настоящее время состояние пациента оценивается как средней тяжести.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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