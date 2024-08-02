Кыргызстан усомнился в ЕАЭС

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Кыргызстан надеется, что возможные ограничения на работу мигрантов в России не распространятся на ее граждан, в противном случае будет «очень сложно обосновать народу смысл участия в ЕАЭС».

Об этом написал вице-премьер республики Эдиль Байсалов на своей странице в X.

«Мы исходим из того, что эти и другие обсуждаемые в Госдуме России поправки и ограничения не относятся к гражданам Кыргызстана. Согласно основополагающим принципам ЕАЭС, наши граждане обладают свободным и равноправным доступом к трудовому рынку. В случае какой-либо другой интерпретации и приравнивания наших граждан к мигрантам из третьих стран нам будет очень сложно обосновывать нашему народу смысл участия в ЕАЭС», — говорится в сообщении.