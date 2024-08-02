«Третьесортный кандидат». Трамп оскорбил Харрис

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Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал свою соперницу от Демократической партии и вице-президента страны Камалу Харрис третьесортным кандидатом и выразил свои сомнения в необходимости проводить с ней дебаты. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox Business.

Экс-президент США напомнил, что Харрис в числе первых вышла из предварительных выборов. Он рассказал, что в тот момент пресса была «нормальной», а сейчас пытается выставить вице-президента в лучшем свете.

Политик также рассказал, что не видит необходимости проводить с Харрис предвыборные дебаты.

«Все знают меня, знают ее. Она хочет открытых границ, слабую армию, высокие налоги. Я хочу сильную границу, низкие налоги, сильную антинаркотическую политику», — отметил Трамп.