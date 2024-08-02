Жители Израиля готовятся к полномасштабной войне |
Глава Госкомитета анонсировал открытие Дома Азербайджана в США |
Сабина Алиева обвинила Армению в продолжении минного террора |
«Третьесортный кандидат». Трамп оскорбил Харрис |
Баку ждет извинений от Парижа |
Турция ответила Израилю |
Франция призывает своих граждан срочно покинуть Иран |
МОК извинился перед Азербайджаном за скандал на открытии Олимпиады |
В селе Гызылгаджилы, возвращённом Арменией, взорвалась мины: есть пострадавшие |
Главное Странности

«Третьесортный кандидат». Трамп оскорбил Харрис

"Третьесортный кандидат". Трамп оскорбил Харрис

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал свою соперницу от Демократической партии и вице-президента страны Камалу Харрис третьесортным кандидатом и выразил свои сомнения в необходимости проводить с ней дебаты. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox Business.

Экс-президент США напомнил, что Харрис в числе первых вышла из предварительных выборов. Он рассказал, что в тот момент пресса была «нормальной», а сейчас пытается выставить вице-президента в лучшем свете.

Политик также рассказал, что не видит необходимости проводить с Харрис предвыборные дебаты.

«Все знают меня, знают ее. Она хочет открытых границ, слабую армию, высокие налоги. Я хочу сильную границу, низкие налоги, сильную антинаркотическую политику», — отметил Трамп.

Теги:
Из этой рубрики
"Третьесортный кандидат". Трамп оскорбил Харрис
Странности

«Третьесортный кандидат». Трамп оскорбил Харрис

2024/08/02, 19:33
Карл III игнорирует своего младшего сына
Странности

Карл III игнорирует своего младшего сына

2024/08/02, 01:00
Маск пообещал Мадуро отвезти его в тюрьму на осле
Странности

Маск пообещал Мадуро отвезти его в тюрьму на осле

2024/08/02, 00:09
Захарова не верит в человеческое происхождение Штайнмайера
Странности

Захарова не верит в человеческое происхождение Штайнмайера

2024/08/01, 21:33
Россиянин десятки раз насиловал свою 11-летнюю дочь
Странности

Россиянин десятки раз насиловал свою 11-летнюю дочь

2024/08/01, 21:25
Французские сенаторы обвиняют Азербайджан в "дестабилизации"
Странности

Французские сенаторы обвиняют Азербайджан в «дестабилизации»

2024/08/01, 14:36
Адвокат: Следствие по делу Роберта Кочаряна хотят затянуть лет на 10
Странности

Адвокат: Следствие по делу Роберта Кочаряна хотят затянуть лет на 10

2024/08/01, 00:57
Россиянку разозлил плач ее младенца, и она забила его насмерть (видео)
Странности

Россиянку разозлил плач ее младенца, и она забила его насмерть (видео)

2024/07/31, 23:51
Мадуро изъявил желание подраться с Маском (видео)
Странности

Мадуро изъявил желание подраться с Маском (видео)

2024/07/31, 21:38