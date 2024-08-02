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Жозеп Боррель сегодня прибудет в Кыргызстан

Жозеп Боррель сегодня прибудет в Кыргызстан

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 2 августа прибудет в Бишкек, где встретиться с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, а также главами МЧС и МВД республики, сообщает ТАСС.

Об этом сообщила пресс-служба кыргызского внешнеполитического ведомства.

«Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель прибудет 2 августа в Кыргызстан», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в Бишкеке запланированы встречи Борреля с министром иностранных дел Жээнбеком Кулубаевым, руководителем МЧС Бообеком Ажикеевым.

«Также высокого представителя Европейского союза примет президент Кыргызстана Садыр Жапаров», – отмечается в сообщении.

До приезда в Кыргызстан Боррель находился с визитом в Казахстане.

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