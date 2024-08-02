Убийцей Хании оказался личный андроид

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Вероломное убийство политического лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании меняет ситуацию на Ближнем и Среднем Востоке, но не настолько, чтобы готовиться к большой войне. О ней мечтает нынешнее руководство Израиля, но вселенской бойни не будет. Однако раскрутка пропагандистского сценария набирает обороты, поэтому имеет смысл разобраться в деталях происходящих событий и попытаться предугадать возможные последствия.

Мировой произраильский пиар тиражирует тему «пощечины» Тегерану, который якобы оказался в моральном нокауте, и ему следует признать унизительное поражение.

На самом деле Тель-Авив отомстил за апрельский ракетный удар, когда иранские гиперзвуковые ракеты поразили военно-воздушную базу Неватим в пустынной зоне еврейского государства. Тогда Вашингтон предостерег Тель-Авив от ответных действий, отказавшись поддержать любую израильскую контратаку против Ирана. Биньямину Нетаньяху во время телефонного разговора с Белым домом было сказано, что он волен принимать любое решение, но без участия США.

Теперь Тель-Авив, сделав ответный ход, предпринял новую попытку для обострения положения. Партия войны не добьется желаемого, хотя Тегеран еще не реализовал план возмездия. Он может стать реальностью, но в локальной форме. Скорее всего, Иран уже дал сообщение Израилю в смысловой форме – «не дождетесь».

Теперь же о ракетном ударе, который поразил Исмаила Ханию в его тегеранской резиденции. Погибший сам виновен в своей гибели, потому что находился под неусыпным спутниковым наблюдением посредством подключения программы WhatsApp на личном андроиде. Как только он вернулся в свои покои, была совершена ракетная атака на отдыхающую жертву. Это не случайно, что политикам и сотрудникам спецслужб запрещают иметь современные гаджеты. Они, помимо всех своих преимуществ, являются еще и легальными жучками. Прагматики поэтому и предпочитают архаичные кнопочные телефоны.

Говорить о каких-то сверхвозможностях израильских айтишников или программистов не приходится. Может быть, для обычного человека это уникальная операция, а для специалистов электронных систем – обычное дело, внедриться в систему личного телефона и поставить его на контроль.

Идя на вопиющий акт, Израиль создал очень плохой и опасный прецедент. Если называть вещи своими именами, то израильская разведка совершила запрещенный хулиганский акт, сросшийся с элементом террора, поддержанного на государственном уровне. Не случайно это действие осудили не только оппоненты и противники Израиля, но и представители умеренного крыла глобальной политической системы.

На Востоке принято уважать писаные и неписаные законы, касающиеся приема гостей. Если к тебе пожаловал даже недруг, не принято его гнать и проявлять неуважение. Ну а если пожаловал друг, то все оформляется по высшему разряду. Тель-Авив знал, на что идет, поэтому решил застать иранцев врасплох своим шокирующим ходом. В определенном смысле ему это удалось, однако вывести иранскую правящую элиту из себя не получилось.

Если у израильтян и есть повод для радости, а тут еще и гибель вторых лиц из «Хезболлы» и ХАМАСа, они могут гордиться созданием новой панели в борьбе с противниками, которых упорно именуют террористами. Этот мотив больно ассоциируется с правилом из криминального мира, которое гласит – если не можешь остановить заварушку, постарайся ее возглавить. Пока Израилю это удается. Но оно ему надо?!

Тель-Авив осознанно пересекает красные линии. Ясное дело, что, будучи в Штатах, Нетаньяху заручился поддержкой Вашингтона на все случаи жизни. Однако зеленый свет Белого дома на безрассудные действия партнеров, а в этом ряду с недавних пор затесалась и Армения, не всегда выделяется яркостью. Иногда он и вовсе отключается, и причиной тому разумные действия сил противоположного лагеря, которые не разделяют традиции неоколониализма и имперского высокомерия.

Противников лучше переоценивать, чем недооценивать. Как бы ни было, в формирующемся новом мире баланс сил меняется в пользу новых центров притяжения, и с этим надо бы считаться и помнить, что компьютерные гении живут не только в США, Европе и Израиле.

Пока в Тель-Авиве смакуют прелести успешно проведенных операций, ближайшие союзники США из арабского мира задаются вполне резонными вопросами относительно будущего так называемых мирных переговоров. Один из лидеров Катара, глава внешнеполитического ведомства Мухаммед бен Абдеррахман Аль-Тани открыто признался, что не видит пользы в переговорах между ХАМАСом и Израилем. Катар является посредником, и в условиях политических убийств, совершаемых Тель-Авивом, Доха больше не желает быть фигурантом процесса урегулирования.

Здравый взгляд на положение от катарца – это камень в огород Вашингтона, который поощряет Израиль на безрассудство. И впрямь, политические убийства – это дорога к преднамеренной эскалации, и в отличие от янки, осторожно позиционирующие стороны взвешивают все до мельчайших деталей.

Война израильтян против гражданского населения в секторе Газа никого не оставила равнодушным в мире. Испания, Норвегия, Словения, Ирландия и другие страны возвысили свой голос в поддержку многострадального народа Палестины. Это сигнал всем, кто уверовал в собственную силу и безнаказанность, и считает себя вправе плевать на международное право, не считаясь с нормами гуманизма и человечности.

Итак, партия войны готовится к выяснению отношений с использованием стратегических арсеналов, однако нападения Ирана на Израиль не будет. Ответный удар последует, но он не даст поводов для формирования антииранской коалиции, на что уж очень надеется Нетаньяху. Тегеран пойдет на использование своей мягкой силы, и она у него имеется.

Во-первых, иранская диаспора в Израиле уже не скрывает своего возмущения, выступая против эскалации и безответственных действий кабинета Нетаньяху. Во-вторых, общество еврейского государства расколото, что также считается плюсом для внешних недругов Нетаньяху. Вполне возможно, что готовясь к боевым действиям во внешних контурах, правительство упустит разящий удар изнутри.

Во всяком случае, вопрос о судьбе заложников, которым открыто пренебрег Нетаньяху только набирает остроту и может стать губительным фактором для правящего кластера.

Между тем в просторах интернета так называемые провидцы с явными признаками клинического идиотизма распространяют байки относительно возможной причастности Баку к последним событиям. Представ в облике помешанных конспирологов, они выносят на свет околесицу.

Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и другие страны, будучи партнерами Израиля, не в ответе за политику официального Тель-Авива. Еврейское государство навлекает на себя гнев многих стран и сил, но это не должно распространяться на друзей Израиля и его партнеров. Крепнущее тюркское сообщество открыто выступает за деэскалацию положения на Востоке, понимая, насколько сегодня важно беречь мир, порядок и диалоговую мораль.

Тофик Аббасов